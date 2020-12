Resident Evil: Milla Jovovich vorrebbe tornare a recitare nel film

News





18/12/2020

Con Resident Evil: The Final Chapter è stata messa la parola fine al primo ed unico, al momento, franchise dedicato al famoso videogioco. Protagonista assoluta di tutte e sei le pellicole, molte delle quali (quattro) dirette da Paul W.S. Anderson, è stata Milla Jovovich che ha interpretato il personaggio di Alice.



Ora l’attrice è impegnata in nuovi progetti cinematografici, dall’atteso Monster Hunter agli imminenti Hummingbird e Corto Maltese, opere completamente diverse da Resident Evil che, proprio in questi giorni, è tornato in lavorazione con il reboot la cui regia è stata affidata a Johannes Roberts.



Ma nel futuro della Jovovich ci sarà ancora spazio per Resident Evil? Una risposta l’ha data la stessa attrice: “Questo film è parte importante della mia vita. Sono da sempre un’appassionata del videogioco e ho sempre voluto partecipare al film – ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione di Monster Hunter -. Mi piacerebbe tornare ad avere a che fare con quell’universo, una realtà estremamente divertente”.



Vedremo dunque se in futuro la Jovovich tornerà nel mondo creato dalla Capcom tramite la famosa serie di videogames.