William Friedkin non dirigerà il reboot de LEsorcista

18/12/2020 |

Durante la scorsa estate è stata annunciata una possibile nascita di un progetto riguardante il reboot de, la famosa opera diretta nel 1973 da. Il film verrà sviluppato dalla Morgan Creek Productions anche se ad oggi non si hanno aggiornamenti soddisfacenti circa questo lungometraggio. Nelle ultime ore, intanto, al progetto è stato affiancato il nome dello stesso Friedkin che, però, tramite il suo account Twitter ha smentito categoricamente un suo coinvolgimento: “C’è una voce su IMDB che racconta del mio coinvolgimento nella nuova versione de L’Esorcista. Non è un rumor ma è una bugia bella e buona. Non esiste denaro o motivazione in grado di spingermi a fare questo”.è l’adattamento cinematografico del romanzo di William Peter Blatty ed aveva un cast principale composto da Linda Blair, Jason Miller, Max von Sidow ed Ellen Burstyn.Il film vinse due Premi Oscar e quattro Golden Globes.