The Electric State: Joe ed Anthony Russo dirigeranno il film

21/12/2020 |

In attesa di vedere Cherry e The Gray Man, quest’ultimo in fase di pre-produzione, i fratelli Joe ed Anthony Russo hanno già inserito in agenda un altro lavoro tutto da scoprire. I due registi realizzeranno, per conto della Universal Pictures, l’adattamento cinematografico della graphic novel The Electric State realizzata da Simon Stålenhag. I Russo saranno anche i produttori del film. Tra i produttori troviamo anche Mike Larocca.



Protagonista della pellicola sarà Millie Bobby Brown nei panni di una giovane ragazza che scopre che uno strano ma affettuoso robot entra nella sua vita, inviato dal fratello. I due uniranno le forze per trovare lo stesso ragazzo scomparso all’interno di un mondo fantasioso dove umani e robot convivono. Il cast è in fase di definizione



La sceneggiatura di The Electric State è stata scritta da Christopher Markus and Stephen McFeely.