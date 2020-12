Ptolemy Grey: Samuel L. Jackson sarà il protagonista della serie della Apple

News





21/12/2020 |

Dopo Secret Invasion, serie dove è tornato a vestire i panni di Nick Fury, Samuel L. Jackson sarà anche all’interno di Ptolemy Grey, adattamento del romanzo scritto da Walter Mosley. A sviluppare la nuova serie sarà la Apple.



Jackson interpreterà un uomo di 91 anni dimenticato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Sull’orlo di sprofondare nella solitudine, in preda alla demenza, all’uomo viene data l’opportunità di riportare a galla le sue memorie. L’inaspettato dono lo porterà a risolvere la questione riguardante la morte del nipote e a risolvere alcune questioni del passato.



Mosley adatterà il libro e sarà il produttore esecutivo insieme a Jackson e a Diane Houslin.



Samuel L. Jackson ha recitato ultimamente in The Hitman's Wife's Bodyguard.