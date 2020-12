Benicio del Toro sarà il protagonista del thriller Reptile

News





21/12/2020 |

Nuovo progetto in vista per Benicio del Toro. L’attore, infatti, reciterà da protagonista all’interno di Reptile, thriller movie ad alta tensione che vedrà debuttare dietro la macchina da presa Grant Singer. In questo film del Toro si calerà nella parte di un detective del Nerw England di nome Nicholas che dovrà affrontare un caso particolare dove nulla è come sembra.



La sceneggiatura di Reptile è stata curata da Singer e da Benjamin Brewer mentre la produzione è stata affidata a Molly Smith, Trent e Thad Luckinbill. Produttori esecutivi saranno del Toro e Seth Spector.



La produzione della pellicola dovrebbe partire durante la prossima primavera.



Benicio del Toro ha prestato la voce a Swiper nella versione internazionale di Dora e la Città Perduta e presto inizierà le riprese di White Lies.