L'Esorcista. David Gordon Green in trattative per dirigere il nuovo film

22/12/2020 |

Dopo aver diretto Halloween e Halloween Kills, ed essere stato ingaggiato per dirigere Halloween Ends, ultimo capitolo della saga, David Gordon Green potrebbe mettersi presto dietro la macchina da presa per dirigere il sequel de L’Esorcista. Il regista sarebbe infatti entrato in trattative con la produzione.



Da diversi giorni si parla di questa pellicola che verrà sviluppata dalla Blumhouse Productions e Morgan Creek, con il progetto che sta muovendo i primi passi.

Attualmente, però, non si hanno informazioni definitive a riguardo. La notizia delle trattative tra Green e la produzione, è stata riportata dall’Observer che non ha però aggiunto ulteriori dettagli circa, ad esempio, la trama e la connessione con l’opera originale diretta da William Friedkin nel 1973. Con il progetto avviato, però, non tarderanno ad arrivare altri aggiornamenti in merito.



Non è la prima volta che viene realizzato un film connesso al famoso adattamento de L'Esorcista. Già nel 2004 venne realizzato una sorta di prequel dell’opera, dal titolo L’Esorcista – La Genesi diretto da Renny Harlin e con Stellan Skarsgard nella parte di Lankester Merrin, personaggio reso famoso da Max von Sydow.