Anche Patrick Dempsey tornerà a recitare nel sequel di Come dIncanto

News





22/12/2020 |

Poche settimane fa la Disney aveva annunciato di aver messo in cantiere il progetto riguardante il sequel di Come d'Incanto, pellicola uscita tredici anni fa. La compagnia aveva anche svelato che all'interno del progetto, intitolato Disenchanted, avremmo ritrovato Amy Adams, l'attrice che nell'opera originale aveva interpretato la Principessa Giselle. Ma la Adams non sarà l'unica a tornare all'interno del sequel. E' stato infatti confermato anche il ritorno di Patrick Dempsey che riprenderà il ruolo di Robert Phillip.



La storia di questo secondo film racconterà di una principessa “animata” che si ritroverà per caso nella vita vera, finendo nella città di New York. L’arrivo nella Grande Mela la spingerà ad utilizzare il suo spirito ed il suo fascino per trasformarla in un libro delle fiabe.



L'opera originale fu realizzata da Kevin Lima e al suo interno recitarono anche James Marsden, Timothy Spall e Susan Sarandon.



Il film verrà rilasciato su Disney+.