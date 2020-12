Paul W.S. Anderson parla di un suo possibile futuro nel franchise di Resident Evil

News





22/12/2020 |

Paul W.S. Anderson ha concluso da pochi anni il lavoro svolto all’interno del franchise di Resident Evil. Un impegno per il regista durato la bellezza di sei capitoli spalmati in quindici anni, quattro dei quali diretti da lui stesso. Nel frattempo l’universo legato all’adattamento della serie basata sui popolari videogames proseguirà con un reboot attualmente in fase di lavorazione. Johannes Roberts è il regista per conto della Costantin Films, lo studio che ha deciso di realizzare il progetto.

Ma Paul W.S. Anderson tornerà un giorno a lavorare all’interno di questo mondo che ha visto protagonista sua moglie Milla Jovovich? Una risposta l’ha data lui stesso in un’intervista rilasciata a Collider: “Dopo aver realizzato sei film, per un totale di 15 anni di lavoro ed un incasso pari a 1,3 miliardi di dollari, sono pronto per iniziare a lavorare ad altre cose. Per rispondere però alla domanda relativa ad un possibile ritorno nel franchise di Resident Evil utilizzo una frase di Sean Connery: ‘Mai dire mai’”.



Il nuovo Resident Evil uscirà nel 2021 e, dalle prime informazioni, ripartirà dalla città di Racooon City, dove Claire e Leon scopriranno per la prima volta l'esistenza di un virus in grado di trasformare in zombie gli esseri umani. Dal punto di vista temporale la pellicola dovrebbe partire dal secondo videogame.