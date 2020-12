The Survivalist: Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich saranno i protagonisti del thriller movie

News





23/12/2020 |

Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich saranno i protagonisti del thriller The Survivalist, ambientato in un periodo di pandemia. La pellicola è sviluppata dalla Yale Productions mentre la regia sarà curata da Jon Keeyes.



La storia del film, la cui sceneggiatura è stata curata da Matthew Rogers, si sviluppa un anno e mezzo dopo i tremendi danni portati da un virus che ha generato una vera e propria pandemia. Un ex agente dell’FBI (Rhys Meyers) si ritroverà a proteggere una giovane donna la cui immunità attirerà una pericolosa gang guidata da uno psicopatico (Malkovich) che ha l’intenzione di rapirla con lo scopo di sfruttarla per salvare il mondo.



Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman sono i produttori assieme a Keeyes. Non è stato comunicato quando partiranno le riprese del film.