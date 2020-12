Army of the Dead: terminate le riprese del film

News

23/12/2020 |

Sono ufficialmente terminate le riprese di, la pellicola di. E ad annunciare la fine dei lavori è stato lo stesso regista tramite un post via Twitter.Il film, ambientato in una Las Vegas dilaniata da un virus che trasforma gli esseri umani in zombie, racconta la storia di un gruppo di mercenari che si avventura nella zona off-limits per portare a compimento una delle rapine più grandi di sempre.Il cast comprendedovrebbe arrivare nel 2021 sulla piattaforma Netflix.