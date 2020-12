Natale in California: Netflix lavora al sequel

News





27/12/2020 |

Netflix ha deciso di allargare il mondo di Natale in California, la commedia sbarcata sulla piattaforma lo scorso 14 dicembre. Lo studio, infatti, sta lavorando al sequel che si intitolerà California Christmas: City Lights. Il progetto è in pre-produzione con le riprese che dovrebbero partire ad inizio 2021.



La ESX Entertainment, tramite Ali Afshar, si occuperà della produzione mentre i protagonisti saranno ancora una volta Josh e Lauren Swickard. La stessa Lauren aveva scritto la sceneggiatura del film originale la cui regia è stata affidata a Shaun Piccinino.



La storia di Natale in California racconta di un uomo affascinante che si propone come aiutante all’interno di un ranch con l’obiettivo di convincere la proprietaria dello stesso a vendere i propri terreni.