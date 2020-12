Il Concorso: online la clip Le semifinaliste

News





Tramite la BimDistribuzione ecco a voi una clip in italiano di Il Concorso, la pellicola della regista Philippa Lowthorpe. All’interno della pellicola recitano Keira Knightley, Jessie Buckley, Greg Kinnear e Lesley Manville.



La commedia, arrivata nelle sale virtuali MioCinema e #iorestoinSALA il 25, 26 e 27 dicembre, sarà disponibile dal 2 gennaio in Premium Video on Demand su Sky Primafila, iTunes, GPlay, Rakuten TV, TIMVISION, Chili e Infinity.



Sinossi di Il Concorso:

A fine anni ‘60 Miss Mondo era lo show televisivo più visto con oltre 100 milioni di telespettatori. Nel 1970 il concorso si svolse a Londra, presentato dal famoso comico americano Bob Hope. La sera della premiazione il Movimento di Liberazione delle Donne invase il palcoscenico, interrompendo la diretta televisiva. Alla ripresa della trasmissione ci fu una rivelazione: venne proclamata vincitrice non la favorita Miss Svezia, ma Miss Grenada, la prima Miss Mondo di colore. In una sola serata, il pubblico mondiale fu testimone di una doppia rivoluzione: il rovesciamento del patriarcato e quello dell'idea occidentale di bellezza.