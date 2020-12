Mad Max: Fury Road uscirà nel 2023

News





27/12/2020 |

Lo scorso maggio è stato annunciato che l'universo di Mad Max si espanderà con uno spin-off dedicato a Furiosa, il personaggio che in Fury Road fu interpretato da Charlize Theron. Non sarà però l'attrice Premio Oscar ad interpretare di nuovo Furiosa ma Anya Taylor-Joy che dunque lavorerà alla pellicola diretta dal regista George Miller. L'obiettivo di questa opera è quello di raccontare la vera storia del personaggio che abbiamo conosciuto ed ammirato nel film che ha visto protagonista Tom Hardy.



Ma quando arriverà nelle sale il prequel? La risposta è arrivata direttamente dalla Warner Bros. Pictures che ha fissato per giugno 2023 il debutto ufficiale nelle sale.



Il progetto, dunque, è in via di definizione anche se alcuni punti sono stati già fissati. Parlando del cast, ad esempio, sappiamo che insieme alla Taylor-Joy ci saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.



La sceneggiatura di Furiosa (questo al momento il titolo del film) sarà scritta da Miller e da Nick Lathouris.