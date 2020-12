Wrong Turn: The Foundation: online il nuovo poster internazionale

News





27/12/2020 |

E' stato rilasciato in rete in nuovo poster internazionale di Wrong Turn: The Foundation. La regia della pellcola è affidata a Mike P. Nelson che ha diretto lo scorso anno un altro horror movie: The Domestics.



Alan B. McElroy ha curato la sceneggiatura con la storia che racconterà di un gruppo di ragazzi che decideranno di andare ad Harpers Ferry, in West Virginia, per trascorrere un paio di giorni sul Sentiero degli Appalachi. Una volta arrivati, però, dovranno confrontarsi con The Foundation, una comunità locale che vive sulle montagne dai tempi della Guerra Civile e il cui rapporto contro gli stranieri non è mai stato positivo.



Matthew Modine, Damian Maffei, Bill Sage, Emma Dumont, Valerie Jane Parker, Chaney Morrow e David Hutchinson fanno parte del cast.



Il prossimo 26 gennaio il film debutterà negli States.