Coyote vs. Acme: svelata la data di uscita del film

27/12/2020 |

Tra i progetti presenti all’interno dell’agenda della Warner Bros. Pictures è presente anche quello dedicato a Willy il Coyote, il simpatico personaggio della Looney Tunes alle prese con la sua missione personale: catturare lo struzzo Beep Beep. La pellicola, dal titolo Coyote vs. ACME, è in fase di sviluppo ma ancora non è entrata in pre-produzione. Nel frattempo, però, lo studio ha annunciato che l’uscita è prevista per luglio 2023.



Attualmente la Warner non ha rilasciato la trama del film. La prima descrizione, però, racconta che il tutto sarà ambientato all’interno dei magazzini ACME, la famosa azienda immaginaria del mondo dei Looney Tunes.



La regia sarà di Dave Green che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Samy Burch e James Gunn.