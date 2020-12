Wonder Woman: annunciato il terzo film!

News





27/12/2020 |

Nella settimana del debutto di Wonder Woman 1984, la Warner Bros. Pictures ha annunciato che l’universo cinematografico incentrato sul personaggio della DC Comics si allargherà con un nuovo capitolo. Wonder Woman 3, dunque, si farà e verrà realizzato ancora una volta da Patty Jenkins, la regista delle prime due pellicole. La Jenkins lavorerà ancora una volta accanto alla confermatissima Gal Gadot, la protagonista della saga.



Toby Emmerich della Warner Bros. Pictures ha spiegato di essere entusiasta di “poter proseguire la storia di Wonder Woman con Gal e Patty che torneranno per concludere la trilogia”.



Intanto Wonder Woman 1984 sta facendo registrare numeri interessanti nelle sale americane. La pellicola, nonostante sia disponibile anche in streaming sulla piattaforma HBO, ha incassato poco più di 16 milioni di dollari in 2.100 sale degli Stati Uniti. Il risultato migliore al botteghino da quando è esplosa la pandemia.