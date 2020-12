Patty Jenkins parla del suo prossimo film: Cleopatra

News





28/12/2020 |

Forte del successo ottenuto con Wonder Woman (proprio nelle scorse ore è stato annunciato il terzo film) Patty Jenkins tornerà presto a lavorare con Gal Gadot, l’attrice che ha vestito i panni dell’eroina della DC Comics. Ma le due, prima di ritrovarsi sul set di WW, collaboreranno per la pellicola dedicata a Cleopatra.



Un progetto molto interessante quello che vedrà coinvolte la Jenkins e la Gadot con la prima che, ai microfoni di Collider, ha provato a spiegare il tipo di lavoro che porterà avanti: “Penso di essere alla ricerca di personaggi complicati. La verità è che quando si entra nel punto di vista di quella persona, allora la storia diventa interessante ma in un modo diverso. E spero di aver fatto la stessa cosa per Wonder Woman. Così applicherò lo stesso approccio per una delle donne più famose della storia: Cleopatra. E la verità è che noi conosciamo solo la storia raccontata dai Romani. Ma analizzando bene il tutto abbiamo scoperto che si tratta di una leader davvero tosta, una delle più grandi d’Egitto”.



Al momento l’opera sta muovendo i primi passi. La Jenkins lavorerà su una sceneggiatura di Laeta Kalogridis, basata sulla storia realizzata da Gal Gadot. Il cast attualmente è in via di definizione.