Christopher Nolan parla di un possibile sequel di Tenet

28/12/2020

Ogni lavoro di Christopher Nolan, come sappiamo, attira l'attenzione di pubblico e critica. E così è stato anche per Tenet, ultima fatica del regista. La pellicola lascia aperte le porte ad un possibile secondo capitolo, argomento, quest'ultimo, spesso affrontato dagli amanti del genere che si sono chiesti se mai Nolan potrà mai realizzarlo. E lo stesso regista, interpellato da Entertainment Tonight, ha fatto il punto della situazione: "Ogni film che ho fatto è completo cosi come lo vedete. A me piace creare un mondo capace di vivere nella mente del pubblico. E per quanto riguarda la possibilità di realizzare un sequel, molto dipende dalla stessa risposta del pubblico. Le possibilità ci sono".



Nolan non ha aggiunto altro ma ha lasciato aperto uno spiraglio che soltanto il tempo ci potrà dire se porterà o meno alla realizzazione del film.



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, l'opera ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. L'incasso globale è stato pari a 347 milioni di dollari.



Sinossi di Tenet:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.