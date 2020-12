News





29/12/2020 |

Lo scorso ottobre alcune indiscrezioni avevano ipotizzato il possibile, imminente, debutto alla regia di Michael B. Jordan. La star, infatti, era stata avvicinata al franchise proprio da lui valorizzato, ovvero Creed, spin-off della leggendaria saga di Rocky Balboa. Ed ora è arrivata la conferma ufficiale: Michael B. Jordan sarà il regista di Creed 3.



Ad annunciare il tutto è stata Tessa Thompson, attrice che nella serie ha interpretato Bianca. La star ha confermato il tutto a MTV News.



Il nuovo film avrà una sceneggiatura scritta da Zach Baylin. La trama, al momento, non è stata ancora rilasciata. Parlando del cast Jordan tornerà per interpretare Adonis e al suo fianco ritroveremo la Thompson e Phylicia Rashad. Non è chiaro se nel film reciterà ancora una volta anche Sylvester Stallone.