Patty Jenkins svela un dettaglio di Wonder Woman 3

29/12/2020

Come sappiamo l’imminente arrivo di Wonder Woman 1984 rappresenta un punto di svolta per il franchise dedicato allo storico personaggio della DC Comics. Il progetto cinematografico, infatti, si allargherà con un ulteriore terzo film che andrà a completare la trilogia. L’annuncio è stato fatto proprio nel giorno del debutto del primo sequel ed è stata confermata la presenza del duo Patty Jenkins-Gal Gadot, che torneranno rispettivamente come regista e protagonista.



Cosa dovremo aspettarci dal terzo capitolo ancora è un mistero ma la Jenkins ha spiegato che, a differenza dei primi due film, questa volta il tutto sarà ambientato in un periodo vicino al presente: “Non sto pianificando di ambientarlo ancora nel passato, questo perché dobbiamo andare avanti. E’ una storia contemporanea. Questo è tutto quello che posso dire”.



Il primo Wonder Woman è ambientato nel 1918 mentre il secondo, come già suggerito dal titolo, nel 1984. Dunque ci si aspetta un ulteriore salto temporale da parte del terzo film.



Protagonista di Wonder Woman 1984 è Gal Gadot, tornata per interpretare questo fantastico personaggio della DC Comics. Il cast comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.