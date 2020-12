Harry Potter: Rupert Grint tornerà mai nella parte di Ron?

News





30/12/2020 |

In attesa di capire se mai in futuro ci sarà o meno il ritorno di Harry Potter al cinema, uno degli attori che ha fatto la storia della saga basata sulla collana di romanzi di J.K. Rowling si è detto disponibile a tornare sul set. Stiamo parlando di Rupert Grint che nel franchise ha vestito i panni del simpaticissimo Ron Weasley. Durante un’intervista rilasciata a comicbookmovie, infatti, l’attore ha dichiarato: “Non so… Non voglio dire ‘no’, assolutamente no. Dico mai dire mai. Parliamo di una parte fondamentale della mia vita e amo quel personaggio, così come le storie. Al momento dico sì, sarei disposto a tornare. Vedremo…”.



Rupert Grint non ha aggiunto altro, quindi non ha svelato se nel prossimo futuro ci sarà l’occasione di rivedere il simpatico mago di nuovo alle prese con incredibili avventure.Nel frattempo l’attore è concentrato su alcuni progetti televisivi. Dopo aver recitato nella serie Agatha Christie – La Serie infernale, Grint ha anche un ruolo nella serie Servant.