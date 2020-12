Contagion di Steven Soderbergh avrà un sequel

News





30/12/2020 |

E’ uscito nelle sale nel 2011 ma è tornato in modo prepotente di moda proprio in questo 2020 che sta per terminare. Parliamo di Contagion, il film di Steven Soderbergh. La trama con in primo piano la diffusione di un virus letale è stata collegata da molti alla pandemia Covid-19 che ha messo in ginocchio il nostro mondo.



Nel frattempo, parlando del film, ecco una novità importante rilasciata dallo stesso Soderbergh all’interno del podcast Happy Sad Confused: “Sto sviluppando un progetto con Scott Burns, una sorta di sequel filosofico di Contagion inserito in un contesto differente”. Soderbergh ha poi proseguito facendo un paragone tra il sequel e l’opera originaler: “Sarà come vedere due persone imparentate ma con colori di capelli diversi”.



Contagion, che al botteghino incassò in tutto il mondo 136 milioni di dollari, aveva un cast brillante composto da Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law e Kate Winslet.