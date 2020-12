Alita: Angelo della Battaglia: Robert Rodriguez parla di un possibile sequel

News





30/12/2020 |

Il 2019 a livello cinematografico ha portato alla ribalta una pellicola che ha ottenuto un grande risultato al botteghino. Stiamo parlando di Alita: Angelo della Battaglia, opera capace di portare via 404 milioni di dollari. Un risultato positivo per il film di Robert Rodriguez che, durante la presentazione del film We Can Be Heroes, ha parlato anche di un possibile sequel: “E’ tutto possibile. La Disney ha comprato la Fox e ha Disney+, quindi vale la pena parlarne. So che altre persone vorrebbero vederlo e anche a me piacerebbe realizzarlo. Credo che lo streaming abbia aperto a molte opportunità, come quelle dei sequel. Non è una cattiva idea considerando che ci sarebbe già un pubblico pronto ad usufruire del prodotto in un modo semplice”.



Alita: Angelo della Battaglia ha visto protagonista Rosa Salazar. Con l'attrice hanno recitato anche Keean Johnson, Jennifer Connelly, Eiza González, Michelle Rodriguez, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley e Ed Skrein.



La storia è ambientata nel 26° secolo e segue le vicende di un cyborg senza memoria pronto ad unirsi alle forze del bene per dare la caccia ai criminali.



Jon Landau e Cameron sono stati i produttori.



Sinossi di Alita: Angelo della Battaglia:

