Fino allUltimo Indizio: online il nuovo poster internazionale

News





02/01/2021 |

Si intitola Fino all’Ultimo Indizio ed è il thriller movie scritto e diretto da John Lee Hancock. La pellicola ha un cast di assoluto livello composto da Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Lo stesso cast è completato dalle presenze di Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky ed Isabel Arraiza.



Fino all’Ultimo Indizio è prodotto da Mark Johnson ed Hancock mentre Mike Drake e Kevin McCormick sono i produttori esecutivi.



Sotto la sinossi trovate il poster ufficiale del film che negli USA sarà disponibile nelle sale e su HBO Max dal 29 gennaio.



Sinossi di Fino all’Ultimo Indizio:

Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.