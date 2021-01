Spider-Man 3: Tom Holland parla delle riprese del film

News





04/01/2021 |

Sono attualmente in corso le riprese del terzo capitolo di Spider-Man, nuovo atteso capitolo del franchise. E a dare un aggiornamento sulle stesse è stato il protagonista Tom Holland durante una diretta Instagram con Chris Pratt: “Le riprese sono in corso da diversi mesi ed è stato pazzesco ma allo stesso tempo molto strano perché siamo tornati a girare ad Atlanta. E’ proprio lì che ho fatto la mia audizione per il film e stiamo girando proprio nel luogo dove ho fatto l’audizione. E’ stranissimo per me tornare sugli stessi luoghi. In quel periodo, avevo 18 anni, speravo di ottenere questo lavoro. Ora sono tornato all’età di 24 anni, ho fiducia in me stesso e mi sto godendo quello che sta accadendo. E’ fantastico”.



La pellicola sarà diretta da Watts. Il resto del cast comprende anche Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e da Erik Sommers.



La trama del nuovo cinecomic non è stata ancora rivelata, le uniche informazioni raccontano che il film ripartirà da Spider-Man: Far From Home. L'uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2021.