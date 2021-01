Thor: Ragnarok: Patty Jenkins parla del film ed elogia Taika Waititi

News





04/01/2021 |

Prima di approdare nell’universo cinematografico di Wonder Woman, Patty Jenkins era stata vicinissima a dirigere un altro cinecomic, questa volta appartenente alla Marvel. Stiamo parlando di Thor: The Dark World, pellicola che fu successivamente diretta da Alan Taylor.

La Jenkins fu dunque molto vicina alla regia del secondo capitolo del franchise con protagonista Chris Hemsworth e per poco il suo nome non venne affiancato a quelli di Kenneth Branagh e Taika Waititi, registi rispettivamente del primo e degli ultimi tre film. E durante un podcast con Marc Maron, la Jenkins ha voluto tessere le lodi proprio di Waititi: “Il suo Thor: Ragnarok è stato il più bello, uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi e Taika è il più geniale di tutti i tempi. La pellicola è pura gioia”.



La Jenkins è tornata anche sulla decisione di non dirigere Thor: The Dark World: “Non ho ritenuto convincente la storia e io non volevo fallire. Sapevo che non avrei potuto tirar fuori un bel film dalla storia a cui stavano puntando. Sarò sempre grata, però, per l’occasione che mi hanno concesso”.