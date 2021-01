Hayao Miyazaki festeggia 80 anni e prepara il nuovo film

News





04/01/2021

A sette anni di distanza da Si Alza il Vento, Hayao Miyazaki, storico regista giapponese, è pronto per la sua nuova opera. Un film dal sapore speciale considerando che lo stesso Miyazaki domani festeggerà il traguardo delle ottanta candeline. Un evento vero e proprio che lo Studio Ghibli, fondato dal regista e dal suo socio Isao Takahata, ha voluto mettere in primo piano sul proprio sito internet: nella pagina dedicata al Maestro troviamo il bue, animale simbolo del 2021 nel calendario cinese, schiacciare il virus del Covid-19.



Il prossimo film di Hayao Miyazaki si intitolerà How do you Live? e proprio nelle settimane che verranno sarà completato.

Miyazaki con i suoi lavori è riuscito a conquistare diverse generazioni di appassionati al genere. Negli anni settanta e ottanta lavorò agli episodi di Le Avventure di Lupin III e sempre negli anni settanta alla serie Conan Il Ragazzo del Futuro.