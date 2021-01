Uncharted: online nuove foto del film

News





04/01/2021 |

Direttamente dalla pagina ufficiale Twitter di Uncharted sono state rilasciate alcune foto ufficiali del film. Arrivano dunque nuove immagini dopo quella postata tempo fa da Tom Holland, la star del franchise Spider-Man e protagonista dell'adattamento cinematografico. Basato sul popolare videogame, il film vede Holland interpretare Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare.



All’interno di Uncharted troviamo anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali. La regia della pellicola è stata affidata a Ruben Fleischer che si è occupato della sceneggiatura con Art Marcum e Matt Holloway.



Charles Roven ed Alex Gart sono i produttori insieme ad Avi Arad.



Uncharted uscirà nelle sale ad ottobre 2021.



