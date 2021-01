Thor: Jaimie Alexander e la foto nei panni di Lady Sif

News





Per festeggiare via social la fine del 2020, uscito di scena ormai da qualche giorno, Jaimie Alexander ha scelto il suo profilo Instagram. E lo ha fatto pubblicando delle sue foto nei panni di Lady Sif, uno dei personaggi principali della saga cinematografica di Thor. L’attrice ha infatti recitato nella prima pellicola diretta da Kenneth Branagh, in Thor: The Dark World di Alan Taylor ed è pronta ora a collaborare per la prima volta con Taika Waititi, regista di Thor: Love and Thunder.



Per la Alexander si tratterà del ritorno ufficiale su un set cinematografico (il quarto capitolo della saga è attualmente in pre-produzione) a distanza di tre anni da London Fields, il crime movie di Mathew Cullen.



Sif è uno dei personaggi di fumetti appartenenti al mondo di Thor. La sua figura trae spunto dall’omonima dea della mitologia scandinava ed è una delle alleate del figlio di Odino.