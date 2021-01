Outside the Wire: il trailer italiano del film Netflix

News





06/01/2021 |

Direttamente dal canale Netflix ecco a voi il trailer italiano di Outside the Wire, action sci-fi movie diretto da Mikael Hafstrom, già regista di Il Rito e di Escape Plan – Fuga dall’Inferno. Protagonisti del film sono Damson Idris e Anthony Mackie affiancati nel cast da Pilou Asbaek, Kristina Tonteri-Young e Bobby Lockwood.



Rowan Athale e Rob Yescombe hanno curato la sceneggiatura.



La pellicola debutterà su Netflix dal 15 gennaio.



Sinossi di Outside the Wire:

Quando il tenente Harp (Damson Idris), uno screditato pilota di droni, è inviato in una zona militarizzata estremamente pericolosa per aver disubbidito agli ordini, si trova a lavorare per il capitano Leo (Anthony Mackie), un agente androide incaricato di recuperare un dispositivo apocalittico prima che lo trovino i ribelli.