Locked Down: ecco il trailer internazionale del film di Doug Liman

06/01/2021 |

Anne Hathaway è entrata nella parte finale delle trattative per recitare in Lockdown, pellicola di Doug Liman. L'opera sarà una commedia romantica che si svolgerà durante il periodo della pandemia causata dal Covid-19. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight mentre P.J. van Sandwijk sarà il produttore con Alison Winter.



Altri dettagli legati al progetto non sono stati comunicati.



La Hathaway è stata recentemente annunciata per The Lifeboat e presto inizierà le riprese di Armageddon Time e Sesame Street. Recentemente ha terminato le riprese di The Witches.



Tanti, invece, sono gli impegni che vedranno coinvolto nel prossimo futuro Doug Liman: dal sequel di Edge of Tomorrow, dal titolo Live Die Repeat and Repeat, arrivando fino al progetto legato allo spazio che svilupperà con Tom Cruise.