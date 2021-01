Half Brothers: rilasciata una clip del film

News





06/01/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Focus Features vi mostriamo una clip in lingua originale di Half Brothers la commedia diretta da Luke Greenfield. Protagonisti di questo film sono Luis Gerardo Mendez e Connor Del Rio, inseriti in un cast che vede al suo interno anche José Zuniga e Hayes Hargrove.



La storia racconta di Renato, dirigente dell’aviazione messicana, che scopre di avere un fratellastro americano di nome Asher. I due, completamente diversi tra loro, saranno chiamati ad affrontare un lungo viaggio insieme per raggiungere il padre malato.



Eduardo Cisneros e Jason Shuman hanno scritto la sceneggiatura.

Il film è attualmente disponibile nelle sale americane e on demand.