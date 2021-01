Malignant: la pellicola di James Wan sarà Rated R

News





07/01/2021 |

In attesa di avere informazioni e conoscere i primi veri dettagli di Malignant, la nuova opera di James Wan, arrivano delle novità riguardanti la classificazione del film. La pellicola sarà vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto, il famoso Rated R, per, si legge, “una forte presenza di immagini horror, violente, raccapriccianti e per il linguaggio”.



La pellicola è diretta da James Wan, papà di Saw - L'Enigmista e di The Conjuring - L'Evocazione, che ha scritto la sceneggiatura con Ingrid Bisu,



Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale. Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



La trama e le informazioni circa la storia non sono state ancora rilasciate.