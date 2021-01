Army of the Dead: ecco le prime immagini del film di Zack Snyder

News





07/01/2021 |

Lo scorso dicembre il regista Zack Snyder aveva annunciato la fine delle riprese di Army of the Dead, la pellicola che a partire dalla prossima estate dovrebbe debuttare su Netflix. E in attesa di vedere sullo schermo il film ecco due foto rilasciate da Entertainment Weekly.



L'opera, ambientata in una Las Vegas dilaniata da un virus che trasforma gli esseri umani in zombie, racconta la storia di un gruppo di mercenari che si avventura nella zona off-limits per portare a compimento una delle rapine più grandi di sempre.



Il cast comprende Dave Bautista, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Ella Purnell e Ana de la Reguera.



Vi lasciamo alle immagini!