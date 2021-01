Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: fermate le riprese a causa della pandemia Covid-19

News

07/01/2021 |

Si sono fermate le riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, il nuovo capitolo dedicato al supereroe Marvel. Ad annunciarlo è stata Elizabeth Olsen durante un’intervista per il programma Jimmy Kimmel Live. La Olsen ha spiegato: “Gli ospedali qui sono pieni e non possiamo tornare a lavorare fin quando la situazione non si sarà calmata. Io intanto sono qui in sicurezza, grata di poter girare. La Disney mi ha tenuto occupata durante la quarantena”.



Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia sarà diretto da Sam Raimi, tornato dunque dietro la macchina da presa sette anni dopo Il Grande e Potente Oz. Protagonista del film sarà ancora Benedict Cumberbatch, anche lui tornato in questo secondo capitolo così come Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film reciteranno anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch, e farà nuovamente capolino Rachel McAdams. La star riprenderà il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film.



Al momento la trama non è stata annunciata mentre, per quanto riguarda le riprese, le stesse dovrebbero partire dopo quelle del terzo film di Spider-Man che vede coinvolto anche Cumberbatch.