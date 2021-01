Emergenza Covid-19: il Festival di Cannes slitterà?

News





07/01/2021

Con la pandemia Covid-19 ancora in atto, il mondo cinematografico non si chiede soltanto quello che sarà il destino di varie pellicole che dovranno entrare in lavorazione ma anche quello delle relative kermesse cinematografiche tanto attese. Tra le tante spicca ovviamente il Festival di Cannes, in programma il prossimo maggio. Ma sarà proprio quel mese a dare il via alla manifestazione? Qualche dubbio c’è. L’Ansa riporta infatti che il Festival potrebbe slittare a giugno o a luglio sempre del 2021 se le condizioni sanitarie non ne permetteranno il regolare svolgimento a maggio.



La stessa agenzia riporta le parole di una portavoce: “Gli organizzatori hanno per il momento deciso di temporeggiare ancora per valutare la situazione di inizio anno. Ma se le condizioni sanitarie lo imporranno, è in corso una riflessione su una finestra di date ipotizzata tra fine giugno e fine luglio".



Ad oggi il Festival di Cannes è in programma dall’11 al 22 maggio.