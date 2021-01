Supercar: David Hasselhoff parla del film

News





07/01/2021

Lo scorso agosto è stato annunciato il progetto riguardante il film Supercar, l’adattamento della famosa serie tv con protagonista David Hasselhoff. La pellicola è in fase di sviluppo con James Wan chiamato a produrla. Intanto lo stesso Hasselhoff ha fornito alcuni aggiornamenti in merito durante un'intervista a Consequence of Sound. L'attore ha spiegato di essere coinvolto in qualche modo nel progetto: “Darò una sorta di contributo emotivo al film e posso dire che la persona che sta scrivendo la sceneggiatura è una grandissimo fan di Supercar e mi ha mandato una foto di lui nella macchina. Il suo nome è T.J. Fixman. La storia? Non so quale idea seguiranno ma sarà un qualcosa – penso – di nostalgico che incontrerà il Knight Rider di oggi. Non sarà un nuovo Knight Rider ma una continuazione. Vogliono la mia approvazione sulla sceneggiatura. Poi non so…".



La Spyglass Media Group si occuperà di sviluppare il film che sarà appunto basato su questa serie composta da quattro stagioni per un totale di 90 episodi. Hasselhoff in Supercar interpretava Michael Knight, un ex poliziotto chiamato a risolvere casi sempre pericolosi con la sua vettura parlante e dotata di intelligenza artificiale KITT.



Wan sarà il produttore attraverso la sua Atomic Monster insieme a Michael Clear. Judson Scott sarà invece il produttore esecutivo. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a TJ Fixman.