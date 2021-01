Noma Dumezweni nel cast de La Sirenetta

News

07/01/2021 |

Si allarga il cast di La Sirenetta, reboot live-action in lavorazione presso la Disney. All’interno della pellicola troveremo anche Noma Dumezweni, attrice che abbiamo avuto modo di ammirare recentemente anche all’interno della serie The Undoing: Le Verità non dette.



La produzione non ha annunciato quale sarà il ruolo della Dumezweni all’interno del film.



La regia della nuova versione de La Sirenetta è affidata a Rob Marshall con Halle Bailey che è stata scelta dalla produzione per recitare nella parte di Ariel. Melissa McCarthy, Javier Bardem e Daveed Diggs si caleranno invece nei ruoli di Ursula, Re Tritone e Sebastian.



David Magee ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Lin-Manuel Miranda, Marc Platt e John DeLuca.