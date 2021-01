Borderlands: novità sull'inizio delle riprese

News





08/01/2021 |

Arrivano alcune informazioni circa lo sviluppo di Borderlands, futuro adattamento cinematografico del famoso videogame sviluppato dalla Gearbox Software. Adam Goodman della MidAtlantic Films, ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi le riprese partiranno in Ungheria. Il produttore non ha specificato - intervistato da Hollywood Reporter - il mese.



Al momento il cast è in via di definizione, al suo interno troviamo Cate Blanchett che vestirà i panni di Lilith, un ladro leggendario dotato di abilità magiche. La regia è affidata invece ad Eli Roth che con la Blanchett ha già collaborato in The House With a Clock in Its Walls.



Avi ed Ari Arad si occuperanno della produzione con la Picturestart di Erik Feig. Craig Mazin, che ha vinto l'Emmy Awards per la sceneggiatura della serie tv Chernobyl, scriverà la storia del film.



Questa la trama di Borderlands:

In un lontano futuro numerose navi colonizzatrici atterrano su Pandora, un pianeta ai margini della galassia; i coloni sono alla ricerca di una vita migliore e sperano di diventare ricchi sfruttando le risorse minerarie del loro nuovo mondo. Ben presto però molti capiscono che il pianeta ha ben poco da offrire e la situazione degenera quando le compagnie minerarie abbandonano il pianeta lasciando gli abitanti degli insediamenti alla mercé dei criminali addetti ai lavori forzati. A quel punto alcuni coloni tentano di arricchirsi depredando le misteriose rovine aliene sparse su Pandora e così essi scoprono la Cripta, un gigantesco bunker alieno che si dice contenga preziosa tecnologia e segreti dal valore inestimabile. Nessuno sa come accedere nella Cripta ma forse un nuovo colono, appena giunto nella cittadina di Fyrestone, potrebbe risolvere il mistero.