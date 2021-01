One Night in Miami: in rete il poster ufficiale

News





11/01/2021 |

E' stato rilasciato il primo poster ufficiale di One Night in Miami, pellicola basata sul primo romanzo di Kemp Powers.



Ambientata nella notte del 25 febbraio 1964, la storia segue un giovane Cassius Clay fresco della vittoria a Miami contro Sonny Liston. E mentre tutta la cittadina della Florida è in festa per l'incontro, Clay celebra il successo con tre suoi amici: Malcolm X, il cantante Sam Cooke e la star del football Jim Brown. La mattina successiva, l'uomo si risveglia determinato a definire un nuovo mondo.



Il film è diretto dalla regista Premio Oscar Regina King con la produzione affidata alla Snoot Entertainment ed alla ABKCO.



Il cast, di assoluto prestigio, è composto da Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge, Eli Goree e Leslie Odom Jr..



One Night in Miami debutterà il 15 gennaio su Amazon Video.