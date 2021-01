Kevin Feige rivela il titolo provvisorio di Spider-Man 3

News

Come sappiamo è entrato in lavorazione il terzo capitolo di Spider-Man. La pellicola andrà a completare la trilogia e ad espandere di conseguenza l’universo cinematografico dell’Uomo Ragno nato nel 2017 con Spider-Man: Homecoming e proseguito nel 2019 con Spider-Man: Far From Home. Ma qual è il titolo del nuovo episodio della saga? Una risposta l’ha data Kevin Feige della Marvel Studios che, durante un’intervista rilasciata a comicbook, ha svelato: “E’ surreale per me parlare di un possibile Spider-Man 3. Ho lavorato ad una pellicola così intitolata tanti anni fa, quando alla regia c’era Sam Raimi. Il nostro film non si chiamerà nello stesso modo, al momento è intitolato Homecoming 3”.



La pellicola sarà diretta ancora una volta da Jon Watts. Il cast vede come colonna portante Tom Holland e comprende anche Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e da Erik Sommers.



La trama del nuovo cinecomic non è stata ancora rivelata, le uniche informazioni raccontano che il film ripartirà da Spider-Man: Far From Home. L'uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2021.