Iniziate le riprese di Delta: il film con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio

11/01/2021 |

Primo ciak ufficiale per Delta, la pellicola che vedrà protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. I due attori saranno diretti da Michele Vannucci, al suo secondo film da regista. Lo stesso Vannucci ha curato la sceneggiatura con Massimo Gaudioso, Fabio Natale e Anita Otto.



Parlando del cast, oltre a Lo Cascio e Borghi, troviamo anche Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Marius Bizau, Denis Fasolo, Sergio Romano.



Tornando alle riprese, il tutto durerà sei settimane.



Sinossi di Delta:

Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.