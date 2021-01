Keeper of the Lost Cities: Ben Affleck dirigerà ladattamento cinematografico

News





11/01/2021

Ben Affleck è pronto per un nuovo progetto cinematografico. Il regista dirigerà infatti, per conto della Disney, Keeper of the Lost Cities, adattamento cinematografico del libro di Shannon Messenger conosciuto in Italia con il titolo Il Guardiano delle Città Perdute.



Affleck adatterà il progetto con Kate Gritmon mentre Madison Ainley sarà la produttrice esecutiva.

Il progetto sta muovendo i primi passi e il casting non è ancora partito. Non è stato comunicato quando inizieranno le riprese.



Sinossi del romanzo:

Sophie ha dodici anni e dall'età di cinque custodisce un incredibile segreto: riesce a sentire i pensieri di tutte le persone che la circondano. La sua vita cambia improvvisamente quando un giorno viene avvicinata da un misterioso ragazzo di nome Fitz, un quindicenne che come lei ha il dono della telepatia. Sophie scopre allora di appartenere a un altro mondo, il regno degli elfi, e di non poter più vivere con la propria famiglia perché in grave pericolo.