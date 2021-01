Morbius: modificata la data di uscita del film

News

12/01/2021

La pandemia Covid-19 continua ad essere un grande ostacolo anche per il mondo del cinema. Da tempo, ormai, le varie compagnie cinematografiche sono costrette a modificare la data di uscita delle loro pellicole e lo stesso destino è capitato ancora una volta per Morbius. Il cinecomic della Sony Pictures, infatti, non uscirà più nei cinema il 19 marzo ma è stato posticipato al mese di ottobre.

Il cinecomic, spin-off di Spider-Man, è diretto da. Protagonista del film è, affiancato dal cast da attori di assoluto livello qualiEspinosa dirigerà il film da una sceneggiatura scritta daLa pellicola sarà l'occasione per vedere per la prima volta al cinema questo particolare personaggio appartenente all'universo dell'Uomo Ragno.