Lucy e Io: Nicole Kidman e Javier Bardem in trattative per recitare nel film

News





12/01/2021 |

Lucy ed Io, nuova opera di Aaron Sorkin, potrebbe aver trovato i suoi protagonisti. Il condizionale è d’obbligo ma va specificato che Nicole Kidman e Javier Bardem sono entrati ufficialmente in trattative per recitare all’interno della pellicola.



Il nome del film non è casuale ma richiama a gran voce la serie tv degli anni cinquanta dallo stesso nome con protagonisti Lucille Ball e Desi Arnaz. Se le trattative delle due star dovessero andare a buon fine, allora la Kidman e Bardem interpreteranno la Bell e Arnaz. La pellicola andrà ad esplorare proprio la realizzazione della serie televisiva. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.



Sorkin scriverà anche la sceneggiatura di questo film sviluppato da Amazon Studios.