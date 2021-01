Darren Aronofsky dirigerà il film The Whale

News





12/01/2021 |

A distanza di quattro anni da Madre!, pellicola con protagonista Jennifer Lawrence, Darren Aronofsky è pronto per tornare a lavorare per un progetto cinematografico. Il regista dirigerà The Whale e lavorerà con il protagonista Brendan Fraser. La pellicola sarà l’adattamento dell’opera teatrale scritta da Samuel D. Hunter che metterà nero su bianco anche la sceneggiatura.



Lo stesso Hunter ha spiegato che “è stato un onore adattare la mia opera teatrale in sceneggiatura”. Ed ha aggiunto: “E’ una storia personale e sono grato di poterla far conoscere ad un pubblico più ampio”. Lo stesso scrittore ha avuto modo di elogiare Aronofsky: “Lo amo come regista da quando ho visto Requiem for a Dream e sono così felice che possa mettere a disposizione il suo talento e la sua visione per questo film”.



Il progetto è in fase di definizione quindi a breve conosceremo gli altri attori che, insieme a Fraser, reciteranno al suo interno.