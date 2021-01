La Rivincita delle Bionde 3: Mindy Kaling parla del film

News





12/01/2021

Come già annunciato diversi mesi fa La Rivincita delle Bionde avrà il suo terzo capitolo. La pellicola arriverà a distanza di diciassette anni dall'uscita del primo e, al momento, unico sequel. Il progetto vedrà coinvolti Mindy Kaling e Dan Goor ingaggiati per scrivere la sceneggiatura. E proprio la Kaling, durante un'intervista ad Access, ha raccontato alcuni dettagli del terzo film: "Sto scrivendo la sceneggiatura con il mio amico Dan e posso dirvi che amo questo franchise. Amo il personaggio di Elle Woods e quando Reese mi ha chiesto se volevo scrivere la sceneggiatura ho risposto 'Assolutamente!'".



Reese Witherspoon, protagonista dei primi due film, tornerà ad indossare i panni di Elle Woods e si occuperà anche della produzione attraverso la sua Hello Sunshine. Tra i produttori troviamo anche Marc Platt, Adam Siegel e Lauren Neustadter.



I primi due capitoli hanno incassato rispettivamente 141 e 124 milioni di dollari in tutto il mondo.



Non è chiaro se, oltre alla Witherspoon, torneranno a recitare nel film altre star viste nelle altre pellicole.