Kevin Feige apre le porte ad un possibile ritorno degli Avengers

12/01/2021 |

Avengers: Endgame è il film che ha chiuso l’universo Marvel dedicato ai Vendicatori. Un percorso lungo quello intrapreso dalla compagnia, durato ben sette anni, con il primo film del franchise uscito nel 2012. Ma il mondo cinematografico dedicato agli eroi resi famosi dai fumetti potrebbe non essersi ancora concluso. Ad aprire le porte ad un nuovo possibile film, infatti, ci ha pensato Kevin Feige, il presidente della Marvel Studios che, durante un’intervista a IGN, ha svelato: “Un nuovo film sugli Avengers? Penso di sì, ad un certo punto questa cosa accadrà”. Il dirigente non ha aggiunto altri dettagli e non ha annunciato la possibile data di uscita della pellicola.



Feige in passato aveva dichiarato che con la partenza della Fase 4 dell’MCU nuove storie e nuove trame avrebbero monopolizzato questa attesa fase cinematografica. Al momento, tra i film in agenda, non spicca il nuovo Avengers ma tante altre opere (ben undici al momento) tra cui Black Widow, E l'apertura di Feige sul possibile sviluppo di un nuovo cinecomic dedicato agli Avengers fa già sognare il pubblico...