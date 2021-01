La vita di John McCain arriverà sul grande schermo

News





13/01/2021 |

La vita di John McCain, ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 2008, e scomparso nell’agosto del 2018 diventerà un film. La Stampede Ventures ha opzionato infatti i diritti di The Luckiest Man: Life With John McCain, la biografia scritta dal consulente e amico del senatore Mark Salter.



Lo stesso Salter si occuperà di scrivere la sceneggiatura con il produttore televisivo Craig Turk. La pellicola sarà realizzata tramite il supporto della famiglia McCain con Cindy McCain che sarà la produttrice esecutiva. La stessa moglie di John McCain, tramite un comunicato, ha spiegato: “La storia di John racconta di eroismo e del grandi cause. Non c'è momento migliore per dirlo. Sono entusiasta di condividere la sua vita e la sua eredità, e so che questo film sarà una straordinaria ispirazione per le persone di tutto il mondo”.



Il progetto sta muovendo i primi passi e non sono stati annunciati i nomi del regista e di chi interpreterà McCain.