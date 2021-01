The Purge: entrerà presto in lavorazione anche il sesto film?

News





13/01/2021 |

La saga di The Purge terminerà con il quinto film, The Forever Purge, o proseguirà con una nuova pellicola? Se durante lo scorso anno è stato più volte specificato che il film che uscirà il prossimo luglio avrebbe messo la parola fine al franchise, ora le porte per un nuovo episodio si sono improvvisamente spalancate.



A confermare il fatto che potrebbe entrare in lavorazione nei prossimi mesi un nuovo film è stato Frank Grillo, uno degli attori che ha lavorato alle precedenti pellicole: “Io e James DeMonaco (regista, produttore e creatore della serie) ne stiamo discutendo – ha raccontato a Collider -. Mi ha chiamato tempo fa dicendomi di aver parlato con la Universal di un altro film che potrebbe essere girato soltanto davanti ad una storia fantastica. La mia risposta? Ho detto ‘ci sto’ e lo farò senza pensarci su due volte”.



In attesa di capire se il franchise si allargherà con un altro capitolo vi ricordiamo che The Forever Purge è diretto da Everardo Gout con James DeMonaco, papà del franchise, che ha scritto la sceneggiatura. Il cast comprende: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Sammi Rotibi e Anthony Molinari.